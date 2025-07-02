Три этажа высококачественной и эксклюзивной мебели. В зеленом павильоне торгового комплекса «Подкова» можно найти все необходимое для создания идеального интерьера в доме. В мебельном

Три этажа высококачественной и эксклюзивной мебели. В зеленом павильоне торгового комплекса «Подкова» можно найти все необходимое для создания идеального интерьера в доме. В мебельном магазине выставлены многочисленные экспонаты на любой вкус, цвет и кошелек. Опытные дизайнеры воплотят даже самую необычную идею в эскиз, учитывая все нюансы и особенности Вашего дома. Мария Денисова, маркетолог торгового мебельного