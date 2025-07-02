В условиях массового снижения ставок по депозитам, «Выберу.ру» составил рейтинг банков с наиболее выгодными людям вкладами в рублях при размещении денег на длинный срок — свыше 1 года. Они позволят вкладчикам зафиксировать доходность в горизонте года и далее.

В условиях массового снижения ставок по депозитам, «Выберу.ру» составил рейтинг банков с наиболее выгодными людям вкладами в рублях при размещении денег на длинный срок — свыше 1 года. Они позволят вкладчикам зафиксировать доходность в горизонте года и далее.В ходе исследования эксперты «Выберу.ру» сравнили параметры рублёвых депозитов со сроком размещения от одного года до трёх лет в линейках российских банков из ТОП-100 по активам (на 01.03.24г.). В результате анализа и расчётов по итогам июня был подготовлен рейтинг по двум группам банков:— «Лучшие долгосрочные вклады банков ТОП 1-50»;— «Лучшие долгосрочные вклады банков ТОП 51-100».Методика расчетов, которую «Выберу.ру» применил для сравнения продуктов, позволила ранжировать вклады не только по размерам процентных ставок. В качестве значимых критериев были использованы: срок вклада, минимальная сумма, наличие капитализации процентов и порядок их начисления, включая лестничную схему, когда высокая ставка действует лишь ограниченный период. Мы также учитывали возможность онлайн-оформления, а также условия пополнения и снятия денег. В формулу включен размер реального дохода, который получает вкладчик в конце срока. В алгоритме расчёта сделана поправка на индикатор значимости банка на финансовом рынке. Банки, чьи продукты вошли в рейтинг, являются участниками государственной системы страхования вкладов. Рейтинг «Выберу.ру» — это некоммерческое и нерекламное исследование.Возглавил рейтинг лучших долгосрочных вкладов в рублях по итогам июня — ПСБ с вкладом «Народный» по ставке — до 30% годовых, если разместить не более 50 тыс. руб. на 367 дней. В тройке лидеров — долгосрочные депозиты ББР Банка (до 19,65%) и Банка «Таврический» (до 20%). Далее в ТОП-10 предложения преимущественно крупных федеральных кредитных организаций: Банка «Россия», Банка Уралсиб, Газпромбанка, АТБ, Кредит Европа Банка, Металлинвестбанка, Банка ДОМ.РФ.На первом месте в группе ТОП 51-100 — СДМ Банк с вкладом по ставке — до 19,5% на срок от 6 месяцев. На втором и третьем местах срочные депозиты Москоммерцбанка (до 19% на 365 дней) и Банка МФК (до 19% за 365 дней). Далее в топовой десятке лидеров в основном продукты ведущих региональных кредитных организаций: Интерпрогрессбанка, Фора-Банка, Еврофинанс Моснарбанка, Быстробанка, Тимер Банка, Банка Солидарность, Энерготрансбанка.«Июньское снижение ключевой ставки ЦБ до 20% вылилось в массовое сокращение депозитных процентов. К концу июня, по данным ЦБ, максимальные ставки в Топ-10 банков "похудели" до 18,4%. Но надо сказать ряд банков "режут" проценты не так активно. В итоге люди могут найти длинный вклад даже под 30% у лидера рейтинга — ПСБ. Правда, привлекательные условия доступны только новым клиентам и лишь для вклада на 50 тыс. рублей. Для того, чтобы вложиться покрупнее, приходится ориентироваться на ставки 19%-20%. Но надо сказать, что такой уровень процентов можно считать высоким. Для сравнения: годом ранее в предложениях банков ставки не превышали 15%-16%. Сейчас люди могут сберегать выгоднее, причём зафиксировать высокую доходность на год и длиннее по сроку. В этом основной плюс "длинного" вклада в условиях, когда есть перспективы к дальнейшему снижению ставок следом за "ключом" ЦБ. Благодаря хорошей доходности интерес к вкладам остаётся высоким. Мы как финансовый маркетплейс видим, что по итогам июня количество онлайн-запросов вкладчиков достигло пикового значения за последние два года и превысило прошлогодний показатель в 2,5 раза. Есть вероятность, что спрос приведёт к дальнейшему росту депозитного портфеля банков, который по итогам мая вырос на 0,2% до 59,4 трлн рублей, судя по данным ЦБ. За июнь количество визитов в каталог "Выберу.ру", где собраны 1653 предложения от всех банков страны, прибавило 2,4% до 1,2 млн. А наиболее активно на "Выберу.ру" подбирают вклады жители двух столиц, Подмосковья, Севастополя, Йошкар-Олы, Краснодара, Симферополя, Саратова, Ростова-на-Дону, Иваново, Калуги, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Тюмени и Ульяновска. Наши пользователи с помощью калькулятора сравнивают условия депозитов всех банков страны и, выбрав подходящий, оправляют онлайн-заявки в кредитные организации», — рассказала директор по контенту и аналитике «Выберу.ру» Ирина Андриевская.«Выберу.ру» www.vbr.ru — проект IT-компании «DD Planet» — сервис сравнения и подбора банковских, страховых, финансовых и образовательных продуктов, входит в тройку крупнейших финансовых маркетплейсов страны. Ежемесячная посещаемость — более 15 000 000 человек. Аудитория маркетплейса — физические лица, индивидуальные предприниматели и малый бизнес, заинтересованные в ежедневном качественном выборе финансовых решений. Сегодня в финансовом супермаркете «Выберу.ру» предложения от 309 банков, 200 страховых компаний, 238 ведущих МФО, 35 НПФ, а также почти 6000 вариантов ипотечных продуктов, вкладов, банковских карт, Каско и ОСАГО. «Выберу.ру» — лауреат Премии Рунета 2017. В марте 2020 года был включен в список социально значимых ресурсов от Минкомсвязи РФ. По итогам 2024 года «Выберу.ру» вошел в ТОП-10 наиболее цитируемых финансовых СМИ в рейтинге Медиалогии.