LG Electronics (LG) расширяет инновации в области умных фабрик в быстро развивающемся секторе умной логистики

LG Electronics (LG) расширяет инновации в области умных фабрик в быстро развивающемся секторе умной логистики. Недавно компания подписала меморандум о взаимопонимании (МОВ) с LogisValley в LG Digital Park в Пхёнтхэке, Корея. Соглашение знаменует собой важную веху в совместной разработке решений для логистических центров следующего поколения путем объединения сильных сторон обеих компаний.LogisValley, крупная интегрированная логистическая компания Республики Кореи, предоставляет комплексные услуги по разработке, аренде и консультированию логистических центров широкому кругу внутренних и международных клиентов. Компания также напрямую управляет более чем 50 логистическими центрами по всему миру.Партнерство основано на общей цели: предоставлять индивидуальные интеллектуальные логистические решения, которые отвечают меняющимся потребностям глобальных клиентов. Это будет достигнуто путем интеграции опыта LG в сфере промышленной робототехники и технологий цифровых двойников с возможностями LogisValley в проектировании, строительстве и эксплуатации логистических центров.Стратегический альянс для трансформации интеллектуальной логистикиБлагодаря этому сотрудничеству две компании будут работать вместе над продвижением интеллектуальных логистических решений и реализовывать совместные стратегии выхода на рынок, ориентированные на глобальных клиентов. В частности, LG будет сотрудничать с LogisValley на ранних этапах проектирования новых логистических центров, чтобы обеспечить оптимальную интеграцию технологий интеллектуальных фабрик LG, максимизируя синергию и эксплуатационную эффективность.Портфель умных фабрик LG охватывает широкий спектр возможностей, включая промышленных роботов, проектирование и мониторинг производственных систем на основе технологии цифровых двойников, а также большие данные и генеративное управление процессами на основе искусственного интеллекта, в том числе безопасностью и качеством. Ожидается, что эти решения окажут значительное влияние на логистические операции, где точность и эффективность являются ключевыми.Основное внимание будет уделяться автоматизации. Широкий модельный ряд роботов LG, таких как автономные мобильные роботы, оснащенные роботизированными руками, может автоматизировать трудоемкие логистические задачи, такие как сбор коробок. Технология Vision AI сводит к минимуму ошибки при упаковке и сортировке продукции, повышая точность и снижая зависимость от ручного труда.Кроме того, обширный опыт LG в управлении большими объемами производственных компонентов на своих производственных площадках позволяет компании предоставлять решения по автоматизации, которые оптимизируют использование пространства. Эффективно классифицируя и храня предметы, решения LG облегчают роботизированные процессы отгрузки в логистических центрах.Технология цифровых двойников служит еще одним ключевым отличием. Создавая виртуальные копии логистических сред, LG может моделировать и анализировать потоки материалов для проектирования наиболее эффективных роботизированных рабочих процессов. Возможности моделирования позволяют оптимизировать работу перед развертыванием, в то время как мониторинг в реальном времени помогает заблаговременно обнаруживать и устранять потенциальные сбои, повышая общую эффективность работы.Внутреннее развертывание и рыночные возможностиПомимо сторонних приложений, LG и LogisValley будут применять эти интеллектуальные логистические решения внутри компаний для улучшения своих собственных операций. Индивидуальные системы будут внедрены в самоуправляемых логистических центрах LogisValley и логистических центрах бытовой техники LG для дальнейшего повышения внутренней производительности и эффективности.Согласно Fortune Business Insights, ожидается, что глобальный рынок интеллектуальной логистики вырастет с 88,1 млрд долларов США в 2025 году до 212,8 млрд долларов США к 2032 году с годовым темпом роста в 13,4 процента.Более широкое сотрудничество во ВьетнамеВ качестве отдельной инициативы LG и LogisValley также подписали соглашение о сотрудничестве в рамках коммерческого проекта развития в районе Западного озера в Ханое, Вьетнам. В элитном комплексе будут представлены шестизвездный отель и торговый центр, а LG предоставит полный набор коммерческих продуктов и дисплейных решений.Среди представленных предложений LG в рамках указанного проекта — новый гостиничный телевизор. Другие ключевые предложения включают LG MAGNIT All-in-One, 136-дюймовый микросветодиодный дисплей со встроенным контроллером и динамиком, оптимально подходящий для бизнес-среды, и интерактивную доску следующего поколения, оснащенную функциями сводки ИИ и чат-бота, адаптированными для образовательных учреждений. Все эти решения можно интегрировать в платформу LG Business Cloud, которая обеспечивает бесперебойное управление аппаратным и программным обеспечением для коммерческих дисплеев.«Это партнерство — важный шаг вперед на пути к тому, чтобы стать надежным партнером в быстрорастущей индустрии интеллектуальной логистики», — сказал Чон Дэ-хва, президент Научно-исследовательского института по производству и инжинирингу компании LG. «Используя опыт в логистике, накопленный нами в ходе эксплуатации наших интеллектуальных фабрик-маяков, называемых “Lighthouse”, мы стремимся создавать реальную ценность для наших клиентов».«Наше сотрудничество объединяет интеллектуальную логистическую платформу LogisValley и передовые заводские технологии LG», — добавил Им Ён-бин, председатель LogisValley Group. «Вместе мы ускорим инновации в логистике и производстве и укрепим нашу глобальную конкурентоспособность».