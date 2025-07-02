Мужчины, в большинстве своем, очень просты и прямолинейны

Мужчины, в большинстве своем, очень просты и прямолинейны. Как в словах, так и поступках. Именно по этой причине, намеки и догадки — не их сильная сторона, им нужно сказать прямолинейно, что именно вы хотите.В отношении своих действий мужчины также очень просты — если им не надо, они не делают, и, напротив, если они чего-то хотят, внутри просыпается «завоеватель». Женщины могут быть гибкими, подстраиваться под обстоятельства, нередко даже терпеть, мужчины же так не умеют, поэтому их действия, а также бездействия легко прочитать по их поведению.О том, как мужчина проявляет себя с женщиной, к которой он не испытывает симпатии и любви:Равнодушное отношениеПервый признак, что мужчине нравится женщина – интерес к ней, ее жизни и всему что ее окружает. Он начинает чаще искать контакта, интересоваться ее жизнью и принимать в ней участие. Это краткая характеристика, как должно быть в случае симпатии.ИгнорПолное отсутствие контакта — недвусмысленный признак того, что мужчина не стремится к общению. Нередко это трактуется женщинами, как высокая занятость, тяжелый график и многозадачность, однако ни одно оправдание не является верным, мужчина не пишет и не отвечает, потому что не хочет, а не потому что не смог найти время в своем плотном графике. Чем быстрее женщина это поймет, тем проще ей будет отсеивать неподходящих мужчин.Всё время занятНежелание проводить время с женщиной, к которой мужчина не испытывает чувств, толкает его на разные способы сократить контакт до минимума. Так, мужчина может все время пропадать на работе, искать возможность дополнительных обязанностей, только чтобы не проводить время с женщиной.ЗагулыНелюбовь дает мужчине возможность действовать неделикатно, ведь бережем мы чувства именно тех людей, к кому испытываем искренние чувства. Регулярные встречи с друзьями, ночные вечеринки, частые командировки — все это так же способ минимизировать контакт с человеком, общения с которым не очень хочется.Грубое отношениеТаким отношением мужчина специально выстраивает натянутые отношения, чтобы у женщины было как можно меньше желания к нему обращаться. Это может выражаться в не очень радушных формулировках, обвинениях, сарказме, подначиванию или насмешках. Мужчина обычно не особо церемонится, особенно если он не ценит или не уважает женщину.