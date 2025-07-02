«Невыносимый свист при торможении» — так владимирцы описывают гул, исходящий от новых троллейбусов на маршрутах №10. 13 единиц электротранспорта на автономном ходу поступили в депо

«Невыносимый свист при торможении» — так владимирцы описывают гул, исходящий от новых троллейбусов на маршрутах №10. 13 единиц электротранспорта на автономном ходу поступили в депо муниципального перевозчика «Владимирпассажиртранс» около месяца назад. Производитель троллейбусов, вологодская компания «Транс-Альфа», попросила за них почти 316 миллионов рублей. На линию выпустили 5 машин, их жители видят каждый день. И слышат