Компания «Северсталь» завершила поставку 3 тысяч тонн толстолистового проката марки 10ХСНД на предприятие «Ленмонтаж» для строительства трамвайной линии «ст. м. «Купчино» – пос. Шушары – Славянка»

Санкт – Петербург - Компания «Северсталь» завершила поставку 3 тысяч тонн толстолистового проката марки 10ХСНД на предприятие «Ленмонтаж» для строительства трамвайной линии «ст. м. «Купчино» – пос. Шушары – Славянка». Этот масштабный проект охватывает более 21 километра новых путей и станет одной из ключевых транспортных артерий юга Санкт-Петербурга. По оценкам городских властей, ежегодный пассажиропоток на маршруте превысит 10 миллионов человек.Поставленный металлопрокат был изготовлен на стане 2800 Череповецкого металлургического комбината (крупнейшей производственной площадке «Северстали») и использован для изготовления конструкций пролетных строений мостов, входящих в состав новой трамвайной линии. Ранее для проекта «Северсталь» также отгрузила 195 тонн холодногнутого шпунта корытного типа Grani — собственного импортозамещающего решения, применённого при обустройстве котлованов для размещения инженерных коммуникаций.«Участие в столь масштабном проекте — это большая ответственность и возможность продемонстрировать нашу экспертизу в инфраструктурном строительстве, — отметил Дмитрий Горошков, директор по работе с энергетическими компаниями и инфраструктурными проектами компании «Северсталь». — Мы предлагаем не просто металлопродукцию, а комплексные решения, учитывающие индивидуальные задачи каждого заказчика. Для транспортных объектов мы поставляем широкий спектр продукции: от толстолистового проката и шпунтовых решений до опор освещения, шумозащитных экранов, водопропускных труб с цинковым покрытием, вантовых прядей, современной арматуры и свайной продукции. Такой подход позволяет качественно реализовывать самые сложные и амбициозные проекты в кратчайшие сроки».Трамвайная линия «ст. м. «Купчино» - пос. Шушары - Славянка» — один из наиболее масштабных проектов по развитию городской легкорельсовой инфраструктуры в России. В рамках строительства предусмотрено возведение трёх мостов, четырёх путепроводов, современного автоматизированного депо, а также установка новых остановочных павильонов и закупка низкопольных трамваев последнего поколения. Завершение проекта запланировано на 2026 год.Реализация этой линии существенно повысит транспортную доступность для жителей динамично развивающихся районов Шушары и Славянка, обеспечив им быстрый и удобный доступ к метрополитену и другим ключевым направлениям города. Новый маршрут призван сформировать современную транспортную инфраструктуру юга Петербурга и стать важным элементом комплексного развития городской среды.Трамвайная линия «ст. м. «Купчино» - пос. Шушары - Славянка» — не первый пример успешного сотрудничества «Северстали» и предприятия «Ленмонтаж», которое специализируется на реализации сложных и уникальных объектов. Ранее компании совместно обеспечивали комплексное снабжение материалами и выполнение монтажных работ для ряда значимых проектов в Санкт-Петербурге, включая строительство стадиона «Зенит Арена», изготовление 179,5-метровых флагштоков на «Базе водных видов спорта», поставки мостовых пролетов скоростной автомагистрали ЗСД и других инфраструктурных объектов.