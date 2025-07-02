В филиале ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго» состоялось открытие 12-го летнего трудового сезона студенческих энергетических отрядов. В ходе торжественной части начальник управления по работе с персоналом филиала Татьяна Ивакина вручила командиру студотряда «Энергия 33» Владиславу Соколову рабочую путевку.

В филиале ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго» состоялось открытие 12-го летнего трудового сезона студенческих энергетических отрядов. В ходе торжественной части начальник управления по работе с персоналом филиала Татьяна Ивакина вручила командиру студотряда «Энергия 33» Владиславу Соколову рабочую путевку.В течение полутора месяцев 14 студентов электротехнических специальностей Владимирского государственного университета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых (ВЛГУ), Колледжа инновационных технологий и предпринимательства ВЛГУ, Высшей государственной инженерно-технической школы имени Д.К. Советкина и Владимирского индустриального колледжа будут работать на объектах электросетевого комплекса, применяя свои теоретические знания на практике.После торжественной церемонии открытия для участников отряда была организована экскурсия во Владимирский учебный центр «Энергетик», где они познакомились с современными технологиями подготовки работников «Владимирэнерго». Студентам продемонстрировали VR-тренажеры, позволяющие отрабатывать действия в условиях, приближенных к реальным, а также провели тренинг на командообразование, который поможет им сплотиться перед началом работы.Ребята будут обучаться тонкостям профессии под руководством опытных наставников и перенимать практический опыт. Кроме этого, будущих энергетиков планируют привлекать к проведению занятий по электробезопасности в детских оздоровительных лагерях.«Студенческие энергетические отряды – это шанс проявить себя, зарекомендовать перед будущим работодателем, – отметил и.о. директора филиала «Владимирэнерго» Михаил Голубев. – Наши двери открыты перед мотивированной молодежью, готовой внести вклад в развитие электроэнергетики региона. Работа в студотряде может стать для студентов первым шагом по карьерной лестнице в отрасли».