После вмешательства прокуратуры администрация Юрьев-Польского отремонтировала 4 улицы в городе. Дорожное полотно было усыпано ямами, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Выбоины

После вмешательства прокуратуры администрация Юрьев-Польского отремонтировала 4 улицы в городе. Дорожное полотно было усыпано ямами, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Выбоины нашли на улицах Железнодорожная, Вокзальная, Свободы и Покровская. Директор МКУ «Служба по благоустройству города» попал под дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ» (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при