В микрорайоне Веризино появятся новые дороги. Прибавится около трех километров. За Пекинкой во Владимире продолжается строительство транспортной инфраструктуры. Это вторая очередь

В микрорайоне Веризино появятся новые дороги. Прибавится около трех километров. За Пекинкой во Владимире продолжается строительство транспортной инфраструктуры. Это вторая очередь автомобильных дорог и инженерных коммуникаций в жилом районе Сновицы – Веризино. Извещение о строительстве поступило в Инспекцию госстройнадзора Владимирской области. Из пресс-релиза Инспекции госстройнадзора области Предусмотрено строительство сети автомобильных дорог, расположенной в городе Владимир,