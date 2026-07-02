В ВлГУ прошла торжественная церемония вручения медалей лучшим выпускникам города. В этом году отличников стало больше, чем в прошлом, сообщили в администрации Владимира. В 2025–2026 учебном

В ВлГУ прошла торжественная церемония вручения медалей лучшим выпускникам города. В этом году отличников стало больше, чем в прошлом, сообщили в администрации Владимира. В 2025–2026 учебном году школы областного центра окончили 1579 человек. Медали «За особые успехи в учении» получили 314 выпускников — на 25 больше, чем годом ранее. Самыми результативными стали промышленно-коммерческий лицей (6