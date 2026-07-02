Работы ведутся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» силами АО «ДСУ-3».

Во Владимирской области стартовала модернизация подъездного пути к поселку Введенский по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Дорога длиной около двух километров связывает федеральную трассу М-7 «Волга» с поселком, где находится уникальный Свято-Введенский островной монастырь.Этот маршрут пользуется огромной популярностью у паломников, туристов и велосипедистов. Обитель, основанная в начале XVIII века, расположена на острове посреди озера, и проехать к ней можно только по мосту через Введенский.Подрядчик «ДСУ-3» уже срезал старый асфальт и уложил выравнивающий слой. Сейчас дорожники укрепляют обочины щебнем, после чего начнется укладка финального покрытия. Работы планируют завершить с опережением графика — задолго до контрактного срока 21 сентября.