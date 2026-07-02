Оперативные службы продолжают контролировать ситуацию.

Во Владимирской области официально объявили отбой режима беспилотной опасности. Соответствующие уведомления поступили на мобильные телефоны жителей региона 2 июля около 10:30. Спасатели напоминают, что при обнаружении обломков сбитых дронов ни в коем случае нельзя приближаться к ним или трогать их руками — необходимо сразу сообщить о находке по единому номеру 112.Ранее мы сообщали, что угроза атаки беспилотников сохранялась на территории области вторые сутки подряд.