Ежедневный труд на благо красоты Владимира. В неравной битве с постоянно растущей травой, кажется, городские коммунальщики все-таки побеждают. Все — благодаря ежедневной и масштабной

Ежедневный труд на благо красоты Владимира. В неравной битве с постоянно растущей травой, кажется, городские коммунальщики все-таки побеждают. Все — благодаря ежедневной и масштабной работе в разных локациях Владимира. Трудятся несколькими способами. Например, здесь пространство позволяет, поэтому подключились специалисты на газонных райдерах. Это машины, которые одним своим проездом могут уничтожить ненужную растительность на ширине до