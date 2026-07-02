Новые парковки, установка памятника летчику-космонавту, благоустройство Центрального парка и Князь-Владимирского кладбища. Глава города Сергей Волков вновь собрал начальников управлений

Новые парковки, установка памятника летчику-космонавту, благоустройство Центрального парка и Князь-Владимирского кладбища. Глава города Сергей Волков вновь собрал начальников управлений и отправился в рейд по проблемным точкам Владимира. Один из вопросов касался обустройства парковочного пространства на территории за Центральным парком вдоль улицы Суздальской. Однако прежде чем там появятся машины, площадку необходимо полностью привести в порядок: благоустроить