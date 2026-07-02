За первый месяц лета в регионе зарегистрировали более 30 аварий с участием несовершеннолетних. В них пострадали 35 детей и подростков, сообщили в Госавтоинспекции Владимирской области. С

За первый месяц лета в регионе зарегистрировали более 30 аварий с участием несовершеннолетних. В них пострадали 35 детей и подростков, сообщили в Госавтоинспекции Владимирской области. С наступлением каникул дети активнее пользуются велосипедами, мопедами и самокатами. Но не всегда знают или соблюдают правила. А из-за недостатка опыта они не могут быстро принять верное решение в сложной