Завершение строительства и устранение замечаний находятся на контроле городской прокуратуры.

Александровская городская прокуратура ведет постоянный надзор за исполнением законодательства о контрактной системе в сфере закупок. 26 июля 2024 года МКУ «УЖКХ Александровского муниципального округа» заключило с ООО «КАПСТРОЙ ГРУПП» контракт стоимостью свыше 1 млрд рублей на строительство школы на 1100 мест с сроком сдачи до 15 июля 2026 года.Прокуроры регулярно посещают стройплощадку и отслеживают ход работ. На сегодня выполнено 88% работ: из 53 учебных классов 46 полностью готовы, завершены внутренние отделочные работы, установлена мебель и оборудование, фасад находится в завершающей стадии обшивки плитами.Однако есть отставание от графика: не до конца смонтированы системы отопления в спортивном и актовом залах, не подключены охранная и пожарная сигнализации, не выполнено благоустройство территории и не обустроена спортивная площадка. В связи с этими нарушениями в начале июня прокурором внесено представление заказчику.