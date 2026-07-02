Социальная поддержка, медицина, дороги и борьба с борщевиком Сосновского. В Законодательном Собрании приняли рекомендации по итогам публичных слушаний по исполнению областного бюджета за

Социальная поддержка, медицина, дороги и борьба с борщевиком Сосновского. В Законодательном Собрании приняли рекомендации по итогам публичных слушаний по исполнению областного бюджета за 2025 год. Как отметил парламентарий Игорь Лашманов,главное, что была сохраненасоциальнаянаправленность — почти две трети расходов пошли именно на эти цели. Игорь Лашманов, депутат Законодательного Собрания Владимирской области Могу отметить положительный факт, что