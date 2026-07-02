Во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике вчера отметили День реставратора. Сейчас там работают 19 специалистов, которые возвращают жизнь объектам культурного наследия. За 6 месяцев этого

Во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике вчера отметили День реставратора. Сейчас там работают 19 специалистов, которые возвращают жизнь объектам культурного наследия. За 6 месяцев этого года они отреставрировали 479 экспонатов. Всего же в 2026 году планируют восстановить свыше 750. Это памятники из коллекций иконописи, археологии, старопечатной книги, белого камня, драгоценных металлов и других фондовых собраний. Среди них —