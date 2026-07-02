Сотрудникам владимирского детсада №24 больше не придется носить коробки с едой вручную.

Администрация Владимирской области вместе с городскими депутатами начала масштабные работы по исправлению многолетней ошибки транспортной доступности детского сада №24. На протяжении долгих лет дошкольное учреждение было заложником неудачной планировки: спецтранспорт, доставляющий продукты питания, был вынужден проезжать через крайне узкий двор жилого дома №8-А по улице Михайловской. Из-за хронической нехватки парковочных мест и хаотичного движения автомобилей грузовики часто оказывались заблокированы. Это приводило к тому, что сотрудникам сада приходилось вручную переносить тяжелые коробки с продуктами от улицы Сакко и Ванцетти, тратя на это силы и время.Родители и администрация садика пытались добиться изменений с 2020 года, но попытки договориться с владельцами соседних домов и автолюбителями не принесли результатов. Ситуация изменилась после вмешательства главы города Сергея Волкова, который поставил задачу обеспечить безопасную и эффективную логистику. Депутат Евгений Станчев и заведующая Надежда Минеева проработали проект строительства альтернативного проезда напрямую с улицы Сакко и Ванцетти.На данный момент на участке кипит работа: коммунальщики уже расчистили территорию от поросли, ликвидировали аварийные деревья и провели перенос мешающих инженерных сетей. Сейчас подрядная организация ведет активную разработку грунта и подготавливает прочное основание из песка и щебня. В ближайшие десять дней будет уложено качественное асфальтобетонное покрытие. Обустройство прямой дороги не только облегчит доставку продовольствия, но и повысит уровень безопасности на территории сада. Развитие инфраструктуры вокруг социальных объектов остается в приоритете городских властей.