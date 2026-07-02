Около арт-объекта «Вишенки» появится новая клумба.

Сотрудники МКУ «Зеленый город» начали обустройство яркого цветника на пересечении улицы Добросельской и Суздальского проспекта. Новая клумба украсит территорию рядом со знаменитой топиарной фигурой «Вишенки», которая давно стала одним из любимых арт-объектов горожан.Для оформления клумбы специалисты используют выращенные в муниципальных теплицах декоративные однолетники: серебристую цинерарию, пестрые колеусы, золотистые бархатцы и огненную сальвию. В высадке цветов профессиональным озеленителям помогают сотрудники Центральной библиотеки и неравнодушные городские волонтеры.Посадка проходит в рамках экологической инициативы «Зеленый десант». Проект направлен на активное вовлечение жителей, особенно молодежи, в процессы благоустройства территорий и создание комфортных рекреационных зон во Владимире.Администрация выражает признательность всем активистам за их бескорыстную помощь в озеленении. Благодаря совместным усилиям городские улицы преображаются, становясь более ухоженными и уютными для прогулок.