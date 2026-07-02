Сотрудники надзорного ведомства проверили, соблюдаются ли в дошкольных учреждениях Гороховца санитарные нормы при организации питания детей. Нарушения нашли. В некоторых садах мясную

Сотрудники надзорного ведомства проверили, соблюдаются ли в дошкольных учреждениях Гороховца санитарные нормы при организации питания детей. Нарушения нашли. В некоторых садах мясную продукцию хранили без маркировки, т.е. определить её срок годности было невозможно. В ходе осмотра производственных (складских) помещений установлено, что их внутренняя отделка выполнена из материалов, не позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими