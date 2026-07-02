Вопрос устранения нарушений и восстановления прав детей находится на контроле прокуратуры.

Прокуратура Гороховецкого района провела проверку соблюдения санитарных требований при организации питания в дошкольных учреждениях.Выявлено, что мясная продукция в морозильных камерах хранится без маркировки, из‑за чего теряется учет сроков годности и контроль температурного режима.В производственных и складских помещениях отделочные материалы не позволяют проводить регулярную влажную уборку и дезинфекцию. На стенах и потолках отмечены трещины и отслоения штукатурки.Заведующим внесены представления, в отношении ответственных лиц возбуждены административные дела по ст. 6.3 КоАП РФ.