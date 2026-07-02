Профилактические работы пройдут в нескольких округах региона.

В июле 2026 года на территории Владимирской области пройдут плановые технические работы на объектах связи Российской телевизионной и радиовещательной сети. В связи с профилактикой оборудования ожидаются временные отключения трансляции программ первого и второго мультиплексов цифрового эфирного телевидения. Об этом сообщает Владимирский областной радиотелевизионный передающий центр.Согласно утвержденному графику, отключения затронут следующие объекты:• В один из дней 7 или 8 июля (с 09:00 до 17:00) — в селе Фетинино, что повлияет на Кольчугинский, Собинский и Юрьев-Польский округа.• В один из дней 8 или 9 июля (с 09:00 до 17:00) — в Вязниках, охватывая Вязниковский округ.• 20 июля (с 02:00 до 11:00) — в деревне Быково, затрагивая Владимир, Ковров, Гусь-Хрустальный, Радужный, а также Гусь-Хрустальный, Камешковский, Ковровский, Селивановский, Собинский, Судогодский и Суздальский округа.• 22 июля (с 05:00 до 11:00) — во Владимире, где будут отключены радиостанции «Радио России», «Маяк» и «Вести FM» для городского округа.• 27 июля (с 10:00 до 16:00) — в Александрове, что повлияет на Александровский округ.