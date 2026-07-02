В Петушках готовят теплосети к зиме.

В Петушках стартовали работы по капитальному ремонту аварийного участка теплосети. На смену старым изношенным трубам специалисты укладывают новую современную магистраль, оснащенную надежной теплоизоляционной защитой. Всего в однотрубном исчислении планируется заменить 388 погонных метров трубопровода.Инженеры местного филиала компании «Владимиртеплогаз» обещают контролировать каждый этап реконструкции с повышенным вниманием. Своевременное обновление данного участка сети позволит обеспечить стабильное и качественное отопление в квартирах горожан в зимний период.