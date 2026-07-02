В Собинском районе рассекретили самого нелюдимого пернатого – черного аиста. Птица редко пролетает над жилыми районами – человеческого общества избегает. Заметила птицу у берега Клязьмы

В Собинском районе рассекретили самого нелюдимого пернатого – черного аиста. Птица редко пролетает над жилыми районами – человеческого общества избегает. Заметила птицу у берега Клязьмы фотограф-любитель Анна Крюкова – к счастью камера была наготове. Для региона черный аист редкость – обычно для полётов выбирает густые леса Забайкалья. Мария Фролова, государственный инспектор в области охраны окружающей