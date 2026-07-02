Акцию «Цвета российского флага» запустил Музей Победы. Напомним, День государственного флага России отмечается 22 августа. В этот день на сайте музея развернётся грандиозный флаг Российской

Акцию «Цвета российского флага» запустил Музей Победы. Напомним, День государственного флага России отмечается 22 августа. В этот день на сайте музея развернётся грандиозный флаг Российской Федерации, составленный из фоторабот, присланных интернет-пользователями со всей страны. Жители Владимирской области могут присоединиться к праздничному флешмобу. Мы ждем яркие фотографии с триколором, в том числе и талантливые, креативные снимки