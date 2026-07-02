Владимирцы, которым детские пособия поступают 3 и 8 числа на счёт в банке, получат их по привычному графику. Чуть раньше региональное отделение Соцфонда перечислит ежемесячную выплату из

Владимирцы, которым детские пособия поступают 3 и 8 числа на счёт в банке, получат их по привычному графику. Чуть раньше региональное отделение Соцфонда перечислит ежемесячную выплату из материнского капитала за ребёнка до 3 лет. 3 и 8 июля выпадают на рабочие дни, поэтому те жители Владимирской области, которым детские пособия поступают на счёт в банке