Следователи продолжают работу с обвиняемым.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство» после обнаружения тела 46-летнего хозяина квартиры на улице Соколова-Соколенка с ножевыми ранениями. По подозрению в преступлении задержан и арестован 36-летний знакомый погибшего, приехавший из Якутии.Следствие выяснило, что мужчины вместе работали на городском предприятии и около 5 лет проживали в одной квартире, поддерживая дружеские отношения. Вечером 29 июня во время распития алкоголя между ними вспыхнул конфликт. Подозреваемый ударил хозяина ножом в живот, а при его попытке убежать — нанес еще один удар в область шеи, от чего потерпевший скончался на месте.Назначены необходимые судебные экспертизы, проводятся допросы свидетелей, мотивы преступления выясняются.