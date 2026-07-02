По итогам конкурсов во Владимире наградили 16 лучших руководителей образования.
Третий год подряд по итогам профессиональных конкурсов определяют наиболее эффективных руководителей образовательной сферы, от работы которых зависит будущее региона.
В этом году премии получили 16 человек — заведующие детскими садами, директора школ и колледжей, руководители образовательных организаций и профильных подразделений: Татьяна Егорова, Светлана Кузнецова, Татьяна Николаева, Ольга Попова, Татьяна Борисова, Наталья Гончарова, Татьяна Гордеева, Фаина Мартынова, Ирина Холодова, Наталья Шипикина, Юлия Шуянцева, Ирина Серова, Алла Агапова, Василий Малашкин, Татьяна Причепа и Эльнур Нуриев.
По национальным проектам «Семья», «Молодежь и дети» и профильным госпрограммам в регионе строят и ремонтируют детские сады и школы, обновляют материально‑техническую базу колледжей и создают условия для науки и творчества.
Все эти инвестиции обретают смысл благодаря тем, кто ежедневно учит и воспитывает детей. Главные достижения руководителя — успехи учеников, от начинающих дошколят до побед студентов на общероссийских чемпионатах.
Губернатор Владимирской области Александр Авдеев также поздравил руководителей.
«Быть руководителем в сфере образования – особое мастерство и ответственность. Дорогие друзья! Спасибо за вашу надежность и самоотверженный труд. Гордимся вами! Сил, вдохновения и успехов всем вам, счастья и благополучия вашим семьям», — отметил губернатор.