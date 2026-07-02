Владимирский Следком возбудил уголовное дело об убийстве. К преступлению причастен 36-летний житель Якутии. Последние 5 лет он проживал во Владимире, в квартире друга, которого он ударил

Владимирский Следком возбудил уголовное дело об убийстве. К преступлению причастен 36-летний житель Якутии. Последние 5 лет он проживал во Владимире, в квартире друга, которого он ударил ножом в живот и в шею во время «пьяных посиделок». По информации Следкома, 29 июня мужчины употребляли спиртное в той самой квартире. Житель Якутии и так называемый друг ударил