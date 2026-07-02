2 июля в 12:00 в парке на ул. Мира пройдет праздничное мероприятие.

2 июля 2026 года в 12:00 в Центральном парке культуры и отдыха по адресу ул. Мира, 36 состоится праздничное мероприятие, посвященное 90‑летию образования Госавтоинспекции.Организаторы подготовили демонстрацию специальной техники ГАИ и подразделений МЧС, чтобы показать возможности служб в работе по обеспечению безопасности на дорогах. Запланированы показательные занятия по деблокированию пострадавших при ДТП с участием спасателей и специалистов экстренных служб. Для гостей проведут мастер‑класс по оказанию первой доврачебной помощи и практические занятия по правилам дорожного движения с отработкой навыков безопасного поведения на дороге.