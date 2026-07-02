Прокуратура добилась приостановки взысканий с участника спецоперации.

Прокуратура Владимира провела проверку по обращению местного жителя, участвующего в специальной военной операции, о нарушениях законодательства в сфере исполнительного производства.Установлено, что в службе судебных приставов были на исполнении производства о взыскании налоговых и коммунальных платежей с заявителя, а также производство о взыскании долга по кредиту в отношении его супруги.Несмотря на подтверждение участия должника в СВО, приостановления дел не происходило, и в отношении мужчины применялись меры принудительного исполнения. Аналогично, при условии контракта до 01.12.2024 и сумме задолженности менее 10 млн рублей производство в отношении супруги не было прекращено.Прокурор внес представление руководителю регионального управления ФССП. После вмешательства надзорного органа производства приостановлены, принудительные меры отменены, производство в отношении супруги прекращено.