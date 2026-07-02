В хвойных лесах Владимирской области начал цвести необычный подъельник, известный как «растение привидений».

В хвойных массивах Владимирской области сейчас можно заметить удивительный лесной организм. Речь идет о подъельнике, который внешне напоминает причудливый гриб или восковую свечу. Он совсем не похож на привычные растения: у него нет ярких лепестков, а бесцветный стебель уныло клонится к земле.Как сообщают специалисты Дирекции особо охраняемых природных территорий региона, этот необычный вид прорастает во владимирских лесах ближе к середине летнего сезона. Его желтовато-белые, полупрозрачные стебли резко выделяются на фоне лесной зелени, поскольку на них нет ни одного зеленого листа.Жизнедеятельность подьельника не связана с фотосинтезом. Питание он получает благодаря сложному тройному союзу: берет органические вещества у грибницы, которая, в свою очередь, забирает их у корней деревьев. За свой призрачный облик этот вид называют «растением привидений» или «цветком духов», а в англоязычных странах он известен как «индейская трубка».Практически весь жизненный цикл этого организма проходит скрытно под землей, а на поверхность он пробивается исключительно ради размножения. Его крошечные, похожие на пыль семена легко распространяются порывами ветра, а сами цветы издают тонкий цитрусовый аромат, приманивающий насекомых.