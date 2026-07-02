Старый, опытный продавец учит молодого работать:
- Вот приходит к тебе покупатель и спрашивает - дайте мне полироль для мебели, а ты ему даешь полироль и "секунду" (средство для чистки стекол). Он спрашивает - зачем мне "секунда", я не просил, а ты ему - что ж вы мебель почистите, а стекла грязные будут, он покупает.
Приходит к тебе второй покупатель и спрашивает "секунду", а ты ему даешь "секунду" и полироль для мебели. Он говорит - зачем мне полироль, я не просил, а ты ему - что ж вы стекла почистили, а мебель грязная останется, он покупает. Вот так оборот идет и заработок увеличивается.
Понял?
- Понял!
На следующий день "молодой" стоит один за прилавком, подходит девушка и спрашивает:
- Дайте мне, пожалуйста, "тампакс".
"Молодой" дает ей "
еще анекдот!