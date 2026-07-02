Урок истории. Учительница:
- Дети, кто такой Кутузов? Отвечай, Машенька.
- Кутузов - великий русский полководец. Когда воевал с Hаполеном, допустил
французов в Москву, дождался суровой русской зимы и прогнал врага.
- Молодец, Машенька! А кто такой Сталин? Отвечай, Петя!
- Сталин - великий русский генералиссимус, в войну допустил фашистов до самой Москвы, дождался суровой русской зимы, а потом победил их.
- Молодец, Петя! А кто такой Ясир Арафат? Отвечай, Вовочка!
- Ясир Арафат - великий арабский полководец. Он пустил евреев в Иерусалим, а теперь сидит и ждет, пока там настанет суровая русская зима!
еще анекдот!