Депутаты областного парламента продлили полномочия Юлии Раснянской еще на пять лет. Она остается на посту Уполномоченного по правам ребенка. Перед голосованием детский омбудсмен коротко

Депутаты областного парламента продлили полномочия Юлии Раснянской еще на пять лет. Она остается на посту Уполномоченного по правам ребенка. Перед голосованием детский омбудсмен коротко рассказала, что удалось сделать за прошлый срок. Юлия Раснянская, уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области Так, статус многодетной семьи продлён до достижения ребёнком возраста 23-х лет. Статус многодетной семьи теперь