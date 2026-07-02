Росстат опубликовал свежие данные по потребительским ценам. За минувшую неделю сильнее всего подорожали продукты из «борщевого набора», сообщили в ведомстве. Капуста прибавила в цене 4,7%,

Росстат опубликовал свежие данные по потребительским ценам. За минувшую неделю сильнее всего подорожали продукты из «борщевого набора», сообщили в ведомстве. Капуста прибавила в цене 4,7%, картофель — 4,5%, лук — 3,8%. Также выросла стоимость курицы (+1,6%) и сахара (+0,7%). При этом огурцы и помидоры, наоборот, подешевели — на 5,7% и 1,8% соответственно. Яйца потеряли в