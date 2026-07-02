47% владимирцев считают, что экономить и копить сегодня просто необходимо. Причём большая часть жителей областного центра откладывает денежки «на чёрный день» – таких 37%. 20% копят на

47% владимирцев считают, что экономить и копить сегодня просто необходимо. Причём большая часть жителей областного центра откладывает денежки «на чёрный день» – таких 37%. 20% копят на недвижимость, 18% – на отпуск. На что владимирцы собирают деньги, спросили у жителей Владимира аналитики сервиса по поиску работы и подбору персонала в России «Суперджоб». Реже всего откладывают