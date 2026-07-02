Уголовное дело направлено в Камешковский районный суд.

Прокуратура Камешковского района утвердила обвинительное заключение в отношении 39-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни.Инцидент произошел 11 октября прошлого года. Проснувшись утром, обвиняемый обнаружил на кухне свою сожительницу в компании ее бывшего коллеги. Между мужчинами возник конфликт из-за аморального поведения нетрезвого гостя.Разъяренный хозяин нанес визитеру не менее 5 ударов кулаками в область головы, после чего потерпевший потерял сознание. Злоумышленник вытащил мужчину из квартиры на лестничную площадку, вернулся домой и продолжил просмотр телевизора.Пострадавший получил серьезные травмы, включая переломы костей носа и глазницы. За совершенное преступление обвиняемому грозит до восьми лет лишения свободы.