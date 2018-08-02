В 2018 году запланировано направить на ЭКО более 900 женщин из Владимирской области

В 2018 году запланировано направить на ЭКО более 900 женщин из Владимирской области112 детей родилось во Владимирской области за полгода при помощи экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), сообщает департамент здравоохранения региона.Напомним, процедуру ЭКО по системе обязательного медицинского страхования во владимирских клиниках делают с 2015 года.«В среднем лишь каждая третья процедура ЭКО приводит к беременности, что считается хорошим показателем. В первом полугодии 2018 года результативность ЭКО составила 36,2%», - говорят в департаменте.Всего же за три года в роддомах области после удачного ЭКО появилось на свет более 900 детей.