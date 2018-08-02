Тем, кого укусил клещ, врачи советуют не пытаться оторвать его самостоятельно (попытка может не увенчаться успехом, так, что «голова» кровососа останется под кожей и вызовет воспалительную реакцию)

Тем, кого укусил клещ, врачи советуют не пытаться оторвать его самостоятельно (попытка может не увенчаться успехом, так, что «голова» кровососа останется под кожей и вызовет воспалительную реакцию)За последнюю неделю 113 владимирцев обратились к врачам с жалобами на укус клеща, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.Среди пострадавших - 35 детей.«Всего с 16 марта за медицинской помощью по области обратилось 1538 человек, в том числе 527 детей», - говорят в ведомстве и напоминают, что клещи переносят боррелиоз, энцефалит, который поражает головной мозг.Чтобы знать наверняка, является ли клещ переносчиком болезни Лайма или энцефалита, клещей, извлеченных из кожи, можно доставить в лабораторию Управления Роспотребнадзора по Владимирской области по адресу: Владимир, ул. Офицерская, д. 20. Время приема с 9.00 - 10.00, телефон приемной - 8(4922) 54-02-97.