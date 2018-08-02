Народный артист Владимир Стеклов в третий раз стал отцом. Ребенка 70-летнему актеру подарила четвертая жена – финансист из Иркутска Ирина, которая младше его на 33 года.

Народный артист Владимир Стеклов в третий раз сталотцом. Ребенка 70-летнему актеру подарила четвертая жена – финансист из Иркутска Ирина,которая младше его на 33 года.Стеклов решил поделиться своим счастьем с телезрителями. Встудии программы "Прямой эфир" телеканала "Россия 1" он представил маленькую дочьАрину общественности.В беседе с ведущим Андреем Малаховым Владимир признался, что беременность жены для него стала сюрпризом. "Я на кухне вместе с поздним ужином обнаружил какую-тостранную полоску. Я не понял, что это. Потом только я узнал, что это так называемаятестовая палочка, указывающая на беременность. Я подумал: "Боже мой, что этотакое и куда это надо?" Хотел выкинуть в мусорное ведро, но в результате куда-тоотложил", – с улыбкой поведал Стеклов. Артист отметил, что тогда не понял этогонамека супруги, поэтому ей пришлось прямо рассказать ему о своем положении.Актер поведал, что долго скрывал беременность жены отдрузей, коллег и родственников. Особенно он переживал о том, как старшие дети отнесутсяк этой новости. Как оказалось, волнение звезды сериалов было напрасным – наследникис радостью приняли весть о скором прибавлении в семье.Арина родилась в феврале 2018 года. Крестным девочки стал Заслуженный артист России Александр Мохов.Стеклов добавил, что маленькая дочка очень похожа на его старшихдетей. "Я не могу говорить, что на меня – это слишком, комплексполноценности сразу вылезет. Я думаю, что она очень похожа на обеих сестер, ноособенно на Агриппину (Дочь Владимира от первого брака. – Прим. ред.). Онатакая же нервная и рыжая. Она даже когда спит в переноске, она бьет ногами, и ядумаю: "Боже мой, это мальчик что ли у меня?" – эмоционально поделился артист.Владимир Александрович был трижды женат. С первой супругойЛюдмилой артист познакомился в Астрахани. Вместе они прожили 20 лет, в 1973году у них родилась дочь Агриппина. Второй раз актер женился на наследницережиссера Марка Захарова Александре. Их отношения продлились девять лет.Третьей женой артиста стала стоматолог Ольга. В 1997 годудевушка родила ему дочь Глафиру. Стеклов признался, что тогда стеснялсяпоявляться на публике с маленькой наследницей, ведь он снова стал отцом в 40лет и многие принимали его за дедушку малышки. Позже, и этот бракраспался.