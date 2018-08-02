Народный артист Владимир Стеклов в третий раз стал
отцом. Ребенка 70-летнему актеру подарила четвертая жена – финансист из Иркутска Ирина,
которая младше его на 33 года.
Народный артист Владимир Стеклов в третий раз стал
отцом. Ребенка 70-летнему актеру подарила четвертая жена – финансист из Иркутска Ирина,
которая младше его на 33 года.
Стеклов решил поделиться своим счастьем с телезрителями. В
студии программы "Прямой эфир" телеканала "Россия 1" он представил маленькую дочь
Арину общественности.
В беседе с ведущим Андреем Малаховым Владимир признался, что беременность жены для него стала сюрпризом. "Я на кухне вместе с поздним ужином обнаружил какую-то
странную полоску. Я не понял, что это. Потом только я узнал, что это так называемая
тестовая палочка, указывающая на беременность. Я подумал: "Боже мой, что это
такое и куда это надо?" Хотел выкинуть в мусорное ведро, но в результате куда-то
отложил", – с улыбкой поведал Стеклов. Артист отметил, что тогда не понял этого
намека супруги, поэтому ей пришлось прямо рассказать ему о своем положении.
Актер поведал, что долго скрывал беременность жены от
друзей, коллег и родственников. Особенно он переживал о том, как старшие дети отнесутся
к этой новости. Как оказалось, волнение звезды сериалов было напрасным – наследники
с радостью приняли весть о скором прибавлении в семье.
Арина родилась в феврале 2018 года. Крестным девочки стал Заслуженный артист России Александр Мохов.
Стеклов добавил, что маленькая дочка очень похожа на его старших
детей. "Я не могу говорить, что на меня – это слишком, комплекс
полноценности сразу вылезет. Я думаю, что она очень похожа на обеих сестер, но
особенно на Агриппину (Дочь Владимира от первого брака. – Прим. ред.). Она
такая же нервная и рыжая. Она даже когда спит в переноске, она бьет ногами, и я
думаю: "Боже мой, это мальчик что ли у меня?" – эмоционально поделился артист.
Владимир Александрович был трижды женат. С первой супругой
Людмилой артист познакомился в Астрахани. Вместе они прожили 20 лет, в 1973
году у них родилась дочь Агриппина. Второй раз актер женился на наследнице
режиссера Марка Захарова Александре. Их отношения продлились девять лет.
Третьей женой артиста стала стоматолог Ольга. В 1997 году
девушка родила ему дочь Глафиру. Стеклов признался, что тогда стеснялся
появляться на публике с маленькой наследницей, ведь он снова стал отцом в 40
лет и многие принимали его за дедушку малышки. Позже, и этот брак
распался.