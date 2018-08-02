Сегодня врио Министра внутренних дел Российской Федерации генерал-полковник полиции Александр Горовой принял участие в заседании расширенной коллегии ГУ МВД России по г. Москве...

Сегодня врио Министра внутренних дел Российской Федерации генерал-полковник полиции Александр Горовой принял участие в заседании расширенной коллегии ГУ МВД России по г. Москве, где были подведены итоги работы в первом полугодии 2018 года и определены задачи на предстоящий период.В мероприятии под председательством начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенанта полиции Олега Баранова участвовали Прокурор города Москвы государственный советник юстиции 2 класса Владимир Чуриков, врио заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам региональной безопасности Владимир Черников, представители иных правоохранительных структур, а также руководящий состав московского гарнизона полиции.Открыл заседание руководитель московского Главка Олег Баранов, который отметил, что сотрудники столичной полиции укрепили ряд позитивных тенденций. Удалось снизить уровень преступности, не допустив осложнения криминальной обстановки. Расследовано более 25 тысяч преступлений, из них тяжких и особо тяжких – около 10 тысяч, преступлений против личности – почти 2,5 тысячи.Врио Министра внутренних дел Российской Федерации генерал-полковник полиции Александр Горовой с положительной стороны охарактеризовал работу полиции Москвы в первом полугодии 2018 года: «В условиях ограниченной численности личного состава вы справились со всеми поставленными задачами, в том числе при проведении крупных массовых мероприятий». Он также определил приоритетные направления деятельности по укреплению правопорядка, дисциплины и законности.Во время торжественной части заседания более 60 сотрудникам органов внутренних дел столицы вручены государственные и ведомственные награды.Справочно:За прошедший период выявлено почти 8,5 тысяч экономических преступлений, 3 тысячи из которых совершены организованными группами и преступными сообществами. Особый акцент в работе был сделан на раскрытии экономических преступлений, совершенных в крупном и особо крупном размере. Сумма возмещенного ущерба превысила 20 миллиардов рублей.В рамках борьбы с незаконным оборотом наркотиков сотрудниками столичной полиции за отчетный период изъято более 500 килограмм наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ. Установлено 1015 лидеров и активных участников организованных групп.На миграционный учет в Москве поставлено более полутора миллионов иностранных граждан и лиц без гражданства. Полицейские выявили более 3 тысяч иностранцев, совершивших преступления, и более 52 тысяч – допустивших административные правонарушения в части миграционного законодательства.За пределы России выдворено более 13 тысяч человек.За полгода в г. Москве прошло более 14 тысяч массовых мероприятий, число участников превысило 20 миллионов человек. Наиболее значимыми событиями стали выборы Президента России, всероссийская акция «Бессмертный полк» и Чемпионат мира по футболу FIFA-2018. Оперативная обстановка оставалась стабильной и контролируемой.