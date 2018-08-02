Дело, возбужденно в отношении генерального секретаря ОДКБ Хачатурова, вызвало особое раздражение в Москве. В Кремле считают, что Армения ставит под угрозу имидж военного блока.

Дело, возбужденно в отношении генерального секретаря ОДКБХачатурова, вызвало особое раздражение в Москве. В Кремле считают, что Арменияставит под угрозу имидж военного блока.Судебные преследования новыми властями Армении бывших высшихдолжностных лиц страны в целом не вызывает восторгов в Кремле. Как напомнилнакануне глава МИД России Сергей Лавров, Москва в свое время выражалаудовлетворение тем, что смена власти в стране прошла мирно и сторонам удалосьдостичь компромисса. А нынешний премьер Никол Пашинян обещал не преследоватьбывших руководителей.Однако теперь Пашинян, сам побывавший в 2010 году в тюрьме заорганизацию беспорядков, преследует тех, кто в то время ему противостоял: экс-президента Роберта Кочаряна и генсека ОДКБЮрия Хачатурова, ранее командовавшего ереванским гарнизоном. Теперь их обвиняютпо статье об узурпации государственной власти.Кочарян содержится под арестом, к нему не пускают никого,кроме адвокатов. Юрия Хачатурова отпустили под залог. Но Москву особенновозмутил тот факт, что Ереван не предупредил партнеров по ОДКБ, что в отношениигенсека могут быть выдвинуты обвинения – ведь его вызывали в Ереван, якобы, длядачи свидетельских показаний.Как сообщили "Коммерсанту" источники в структурахОрганизации договора о коллективной безопасности, не исключено, что попыткаочернить Хачатурова и ОДКБ в целом ""инспирирована внешнимисилами".В дипломатическом ведомстве Армении поспешили успокоить российскую сторону, заявив, что происходящее внутри государства не имеет никакого отношения к внешней политике. "Приоритеты страны направлены на дальнейшее укрепление и углубление армяно-российских отношений и усиление эффективности взаимодействия в рамках ОДКБ и ЕАЭС", – приводит слова представителя МИД Армении Тиграна Балаяна.Встает вопрос, что теперь будет с постом генсека ОДКБ. АдвокатыХачатурова направили ходатайство армянским властям с просьбой разрешить выезд подзащитногоиз страны – поскольку он возглавляет международную организацию и у него есть обязанности.Однако в МИДе Армении уже заявили, что направили в секретариат организациипредложение подыскивать другую кандидатуру. А по правилам ОДКБ пост генсекасохраняется за Арменией до 2020 года.Тем временем Россия завершила поставки оружия и военнойтехники в рамках первого пакета контрактов, под реализацию которых Москва в2016 году выделила Еревану кредит в 200 миллионов долларов, напоминает . А вот второй пакетконтрактов, под который Армения должна была получить еще 100 миллионов, сейчас подбольшим вопросом.