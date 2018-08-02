Дело, возбужденно в отношении генерального секретаря ОДКБ
Хачатурова, вызвало особое раздражение в Москве. В Кремле считают, что Армения
ставит под угрозу имидж военного блока.
Дело, возбужденно в отношении генерального секретаря ОДКБ
Хачатурова, вызвало особое раздражение в Москве. В Кремле считают, что Армения
ставит под угрозу имидж военного блока.
Судебные преследования новыми властями Армении бывших высших
должностных лиц страны в целом не вызывает восторгов в Кремле. Как напомнил
накануне глава МИД России Сергей Лавров, Москва в свое время выражала
удовлетворение тем, что смена власти в стране прошла мирно и сторонам удалось
достичь компромисса. А нынешний премьер Никол Пашинян обещал не преследовать
бывших руководителей.
Однако теперь Пашинян, сам побывавший в 2010 году в тюрьме за
организацию беспорядков, преследует тех, кто в то время ему противостоял: экс-президента Роберта Кочаряна и генсека ОДКБ
Юрия Хачатурова, ранее командовавшего ереванским гарнизоном. Теперь их обвиняют
по статье об узурпации государственной власти.
Кочарян содержится под арестом, к нему не пускают никого,
кроме адвокатов. Юрия Хачатурова отпустили под залог. Но Москву особенно
возмутил тот факт, что Ереван не предупредил партнеров по ОДКБ, что в отношении
генсека могут быть выдвинуты обвинения – ведь его вызывали в Ереван, якобы, для
дачи свидетельских показаний.
Как сообщили "Коммерсанту" источники в структурах
Организации договора о коллективной безопасности, не исключено, что попытка
очернить Хачатурова и ОДКБ в целом ""инспирирована внешними
силами".
В дипломатическом ведомстве Армении поспешили успокоить российскую сторону, заявив, что происходящее внутри государства не имеет никакого отношения к внешней политике. "Приоритеты страны направлены на дальнейшее укрепление и углубление армяно-российских отношений и усиление эффективности взаимодействия в рамках ОДКБ и ЕАЭС", – приводит слова представителя МИД Армении Тиграна Балаяна.
Встает вопрос, что теперь будет с постом генсека ОДКБ. Адвокаты
Хачатурова направили ходатайство армянским властям с просьбой разрешить выезд подзащитного
из страны – поскольку он возглавляет международную организацию и у него есть обязанности.
Однако в МИДе Армении уже заявили, что направили в секретариат организации
предложение подыскивать другую кандидатуру. А по правилам ОДКБ пост генсека
сохраняется за Арменией до 2020 года.
Тем временем Россия завершила поставки оружия и военной
техники в рамках первого пакета контрактов, под реализацию которых Москва в
2016 году выделила Еревану кредит в 200 миллионов долларов, напоминает . А вот второй пакет
контрактов, под который Армения должна была получить еще 100 миллионов, сейчас под
большим вопросом.