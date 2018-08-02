Экс-участник реалити-шоу Дом-2 Вальтер Соломенцев, которого в прессе прозвали блудливый поп, снова готовится стать отцом: на днях любовница звезды телестройки – Олеся Лисовская рассказала о своей беременности. Эта новость совсем не обрадовала мужчину.

Экс-участник реалити-шоу "Дом-2" Вальтер Соломенцев,которого в прессе прозвали "блудливый поп", снова готовится стать отцом: на дняхлюбовница звезды телестройки – Олеся Лисовская рассказала о своей беременности.Эта новость совсем не обрадовала мужчину.Соломенцев и Лисовская как на качелях: то Вальтер, сгорая клюбви, получает от зазнобы от ворот поворот, то Олесю блудливый поп посылает на всечетыре стороны. При всем этом, бывший участник реалити-шоу женат и имеет троихдетей, младшему из которых от рождения всего несколько месяцев. Поэтому, находясь по уши влюбовных перипетиях, весть о беременности любовницы для Соменцева воспринял без радости.К тому же Вальтер сомневается в интересном положении Олеси.Ведь ранее она его уже обманывала, рассказывая о скором пополнении, и дажешантажировала будущим ребенком. Поэтому сегодня, несмотря на то, что молодых людей еще недавно связывали романтические чувства, священник позволяет себе резко высказываться о Лисовской."Я не верю человеку, который хотел стать проституткой. Онаигрок, а с такими людьми нельзя строить доверительные отношения. В последнийраз мы были вместе 15 мая, еще тогда я призывал ее к открытой жизни вместе. Но,видимо, ее что-то не устроило в наших отношениях", – рассказал Вальтер изданию StarHit.Пока мужчина отрекается от якобы беременной подружки, но, вероятнее всего, это не надолго и вскоре он снова будет говорить о любви к ней.А пока звезда "Дома-2" перед всей страной выясняет отношенияс любовницей, его супруга Галина, недавно подарившая ему третьего сына, испытывает серьезные проблемы со здоровьем. Врачи диагностировали умногодетной матери заболевания почек. "Когда еезабрали в больницу, она прощалась со мной, думала, что не выкарабкается.Просила позаботиться о детях", – вспомнил Вальтер.