Соединенные Штаты собираются ввести новые санкции против России. Соответствующий законопроект в четверг, 2 августа, был представлен группой американских сенаторов. По их мнению, новые ограничения нанесут сокрушительный удар по Москве.

Соединенные Штаты собираются ввести новые санкции противРоссии. Соответствующий законопроект в четверг, 2 августа, был представленгруппой американских сенаторов. По их мнению, новые ограничения нанесут"сокрушительный" удар по Москве.Как заявил один из авторов нормативно-правового акта,сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм, нынешний санкционный режим не удержалРоссию от вмешательства в грядущие промежуточные выборы в конгресс, которыесостоятся в ноябре этого года.По словам законодателя, цель новых ограничений – вынудитьМоскву отказаться от вмешательства в американский избирательный процесс икибератак против инфраструктуры Соединенных Штатов. Кроме того, полагает Грэм,санкции поспособствует тому, что Россия выведет войска с Украины и "прекратитпопытки создавать хаос в Сирии". При этом необходимо подчеркнуть, что досих пор в Вашингтоне не было представлено ни одного доказательства указанныхобвинений.Сенатор добавил, что грядущие ограничения станут"самыми болезненными". В заявлении группы инициаторов законопроекта,куда помимо Лидси Грэма входят парламентарии Боб Менендес, Кори Гарднер, БенКардин, Джон Маккейн и Джин Шахин, сказано, что санкции затронут сферыэнергетики, финансов и российского госдолга.Предполагается, что одобрить документ законодатели могут ещедо осенних выборов в американский конгресс. Как отметил глава сенатскогокомитета по международным делам Боб Коркер, это может быть сделано в течениеближайших пары месяцев.Последний на сегодняшний день пакет антироссийских санкцийбыл введен Соединенными Штатами в начале апреля этого года. В ограничительныйсписок попали 38 российских физических и юридических лиц, Все их активы, если таковые имеются в юрисдикции США, будут заморожены. Крометого, американским гражданам запрещается поддерживать деловые контакты сфигурантами списка.