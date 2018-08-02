Соединенные Штаты собираются ввести новые санкции против
России. Соответствующий законопроект в четверг, 2 августа, был представлен
группой американских сенаторов. По их мнению, новые ограничения нанесут
сокрушительный удар по Москве.
Соединенные Штаты собираются ввести новые санкции против
России. Соответствующий законопроект в четверг, 2 августа, был представлен
группой американских сенаторов. По их мнению, новые ограничения нанесут
"сокрушительный" удар по Москве.
Как заявил один из авторов нормативно-правового акта,
сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм, нынешний санкционный режим не удержал
Россию от вмешательства в грядущие промежуточные выборы в конгресс, которые
состоятся в ноябре этого года.
По словам законодателя, цель новых ограничений – вынудить
Москву отказаться от вмешательства в американский избирательный процесс и
кибератак против инфраструктуры Соединенных Штатов. Кроме того, полагает Грэм,
санкции поспособствует тому, что Россия выведет войска с Украины и "прекратит
попытки создавать хаос в Сирии". При этом необходимо подчеркнуть, что до
сих пор в Вашингтоне не было представлено ни одного доказательства указанных
обвинений.
Сенатор добавил, что грядущие ограничения станут
"самыми болезненными". В заявлении группы инициаторов законопроекта,
куда помимо Лидси Грэма входят парламентарии Боб Менендес, Кори Гарднер, Бен
Кардин, Джон Маккейн и Джин Шахин, сказано, что санкции затронут сферы
энергетики, финансов и российского госдолга.
Предполагается, что одобрить документ законодатели могут еще
до осенних выборов в американский конгресс. Как отметил глава сенатского
комитета по международным делам Боб Коркер, это может быть сделано в течение
ближайших пары месяцев.
Последний на сегодняшний день пакет антироссийских санкций
был введен Соединенными Штатами в начале апреля этого года. В ограничительный
список попали 38 российских физических и юридических лиц, Все их активы, если таковые имеются в юрисдикции США, будут заморожены. Кроме
того, американским гражданам запрещается поддерживать деловые контакты с
фигурантами списка.