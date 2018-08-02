Дому угрожают трубы. Жители одной из многоэтажек в Ставрово пытаются освободить свой подвал от старых магистральных труб. Люди даже готовы отдать придомовую землю муниципалитету, чтобы коммуникации вывели за пределы здания. Но обещанная реконструкция не начинается уже три месяца. В чём проблема, разбирался Алексей Дудин.

Дому угрожают трубы. Жители одной из многоэтажек в Ставрово пытаются освободить свой подвал от старых магистральных труб. Люди даже готовы отдать придомовую землю муниципалитету, чтобы коммуникации вывели за пределы здания. Но обещанная реконструкция не начинается уже три месяца. В чём проблема, разбирался Алексей Дудин.(пос. Ставрово)Вода из этих труб идет сразу в несколько домов поселка. Вот только страдают из-за них жители одного дома. А все из-за постоянных порывов у себя в подвале. Магистральный трубопровод люди просят вывести за пределы пятиэтажки уже несколько лет. И вот, наконец, в мае 2018 года коммунальщики пообещали - трубы из подвала уберут . С тех пор прошло 3 месяца, а работы так и не начались.Валентина Карпова, член правления ТСЖ Ставрово-13: "Говорят так, если мы землю не переведём в муниципальную, где они будут проводить эти трубы, то госэкспертиза нам не подпишет разрешения на работы. Говорят нет практики такой, чтобы собственники перевели землю в муниципальную собственность придомовую землю".Но собственники уверяют, за безвозмездную передачу придомовой территории муниципалам они проголосовали на общем собрании еще в марте этого года. Тогда жители пятиэтажки страдали от порывов особенно часто. В результате, в доме стало влажно, в квартирах на первых этажах вздулись полы, ну и самое страшное - из-за сырости покосилась несущаяся стена. Теперь люди боятся, что она может рухнуть.Николай Лисянский, член правления ТСЖ "Ставрово - № 13": "Эта транзитная труба с горячей водой, она вся в решето. Там уже 18 хомутов было, ещё 2 поставили, уже 20 хомутов. И это, естественно, утечки!"Тогда местные коммунальщики заявили жителям, что текут не трубы. Подвал дома просто находится в низине, и сыро здесь из-за грунтовых вод. Но независимые эксперты провели оценку и установили: обеспечить безаварийную эксплуатацию жилого здания можно только после вывода магистрального трубопровода из подвала. Почему такие работы до сих пор не начались, этот вопрос мы задаём руководителю МУМП ЖКХ. Идёт процесс согласования, отвечает Вячеслав Тимофеенко. Финансирование на эти работы якобы уже есть.Вячеслав Тимофеенко, и.о директора МУМП ЖКХ пос. Ставрово: "Идёт обсуждение всех структурных организаций, где будет проходить данный проект, согласования с ними и все условия, чтобы мы определили. Лежит коммерческое предложение с проектной организации, сколько будет стоить проектирование. Сейчас разговариваем с госструктурами, с геологией у нас заключён договор уже на геологические изыскания данной земли. Мы ждём именно конкретных результатов от гос.структур".Андрей Фролов, председатель правления ТСЖ "Ставрово - № 13": "Почему то все забывают, что есть коммунальный сервитут. Коммунальный сервитут позволяет по земле проводить коммуникации, если они служат для блага дома, тем более нескольких домов, никто об этом не упоминает. Я прошу ещё раз внимательно вглядеться в эту ситуацию и госэкспертизу владимирскую и кадастровую учётную палату, что у нас ситуация патовая и нам нужно в срочном порядке, этот трубопровод вынести и оформить документы".Поселковые власти обещают, на следующей неделе они получат ответы от всех задействованных в этом вопросе структур. После этого и будет понимание, как вынести транзитные коммуникации за пределы подвала. А главное, когда?