Людей услышали. Решилась проблема жителей дома №18 по улице Фатьянова. Ещё в мае этого года мы рассказывали о противостоянии жителей и местных чиновников, которое разгорелось из-за детской площадки. Жильцам дома, что по соседству с новой 49 школой, сообщили: по их детской площадке должен пройти школьный забор. Более того - люди должны были сами демонтировать всю игровую зону.

(ул.Фатьянова)Людей услышали. Решилась проблема жителей дома №18 по улице Фатьянова. Ещё в мае этого года мы рассказывали о противостоянии жителей и местных чиновников, которое разгорелось из-за детской площадки. Жильцам дома, что по соседству с новой 49 школой, сообщили: по их детской площадке должен пройти школьный забор. Более того - люди должны были сами демонтировать всю игровую зону. Тогда возмущению собственников не было предела. Жильцы дома обратились с жалобой к губернатору, Президенту, и рассказали о существующей проблеме нашей съёмочной группе.Александр Калабин, житель дома №18: "Буквально на следующий день после того как мы позвали телевидение, они уже дали ответ, что эти работы будут выполнены. Абсолютно новый асфальт подъездной, абсолютно новую дорожку сделали для мамочек с колясками. Укрепили сеткой, вот последние подготовительные работы проходят. Мы очень довольны. Забор оставлен в порядке, площадку мы никуда не подвинули, ни на сантиметр, детишки у нас играют".В этот двор наша съёмочная группа приезжала дважды. На прошлой неделе мы рассказывали, как со школьных склонов грунт начал осыпаться на детскую площадку. Земля была ничем не укреплена. Теперь здесь устанавливают гео сетки. К слову, из-за строительства школы людей в этом дворе лишили и прохода к поликлинике. Их асфальтовая дорога осталась за школьным забором. Мамам с колясками приходилось подниматься по земляной горке. В дождливую погоду в этом месте грязь была по колено, а сейчас здесь лежит новый асфальт.Светлана Гришко, житель дома №18: "Он для нас тоже жизненно был необходим, особенно мамам с колясками. Да, и вообще всем мамам, всем родителям. Потому что это - единственный путь, короткий к нашей поликлинике к новой. Большое спасибо, что сделали всё очень быстро, качественно".