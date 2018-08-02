Московский футбольный клуб ЦСКА подписал контракт с нападающий клуба второго дивизиона чемпионата Англии Халл Сити уругвайцем Абелем Эрнандесом. Срок соглашения составляет три года.

Московский футбольный клуб ЦСКА подписал контракт с нападающий клуба второго дивизиона чемпионата Англии "Халл Сити" уругвайцем Абелем Эрнандесом. Срок соглашения составляет три года.Как отмечается на официальном сайте клуба, 27-летний уругваец уже 2 августа приступит к тренировкам с армейцами. Ранее СМИ сообщали, что Эрнандес провалил медосмотр из-за проблем с коленом и ахилловым сухожилием.Отметим, что форвард сыграл 28 матчей за сборную Уругвая, в которых забил 11 голов.