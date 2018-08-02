Отмечают праздник крылатой гвардии. 2 августа в нашей стране - День воздушно-десантных войск. В этом году 88 лет со дня их основания. Во Владимире голубые береты вспомнили погибших друзей у мемориала Скорбящие ангелы и на площади Победы, далее торжества продолжились в Загородном парке и по всему городу. Почему День ВДВ становится семейным праздником и в фонтанах, несмотря на жару, десантники постараются не купаться? Узнала Маргарита Махрова.

Отмечают праздник "крылатой гвардии". 2 августа в нашей стране - День воздушно-десантных войск. В этом году 88 лет со дня их основания. Во Владимире "голубые береты" вспомнили погибших друзей у мемориала "Скорбящие ангелы" и на площади Победы, далее торжества продолжились в Загородном парке и по всему городу. Почему День ВДВ становится семейным праздником и в фонтанах, несмотря на жару, десантники постараются не купаться? Узнала Маргарита Махрова.Они умеют быть непобедимыми. Их девиз: "никто, кроме нас". День Воздушно-десантных войск во Владимире всегда начинается у мемориала "Скорбящие ангелы". Ветераны Афгана и Чечни и только что вернувшиеся из армии дембеля - собираются вместе, потому что бывших десантников не бывает.-Конечно, были и погибали друзья... но в основном старались возвращаться без потерь.В память о товарищах, не вернувшихся с боевых заданий, десантники разных поколений возлагают цветы и замолкают, склонив головы.Отмечать день ВДВ в кругу родных и друзей для Михаила Алексеева - традиция. Он - уже второй десантник в семье. Сначала в эти войска ушёл служить его старший брат, а потом и Михаил решил отправиться вслед за ним. Рассказывает, свой первый прыжок с парашютом не забудет никогда.Михаил Алексеев, десантник: "Служил в Тамбове 2004-2006, часть спецназ ГРУ. Я вывалился, как мешок просто из самолёта, сосчитал заклёпки на хвосту. Ну, а там приземлился уже всё. Но эмоции непередаваемые! Страха не было никакого. Страх появился уже 2-й, 3-й раз".Ярослав Алексеев, сын десантника: "Этот праздник для папы очень важный. Он не пропускает его, каждый год обязательно празднует. Они всегда могут прийти на помощь, прыгают с парашютами, чтобы спасти людей и помочь остальным".Владимир Леонов - десантник со стажем. Служил более полувека назад в знаменитой Псковской дивизии. На его счету несколько десятков прыжков с парашютом. Рассказывает, выполнять задачи случалось даже ночью, а иногда приходилось десантироваться с грузом. День ВДВ - для него особый праздник и отмечать его купанием в фонтане никогда не приходилось.Владимир Леонов, десантник: "Мы же немножко не такие, поэтому... Фонтан - не фонтан, если вот нам прикажут в ледяную воду сейчас прыгать - была бы какая-то необходимость, а это - бравурность, нам она не нужна".Поберечь городские фонтаны десантников попросила и глава города. Ольга Деева вручила благодарности тем, кто ведёт работу с молодым поколением и отметила, что всё больше владимирских призывников хотят служить именно в ВДВ.Ольга Деева, глава г. Владимира: "За 88 лет своего существования, "крылатая пехота" показала, что ни одно из "горячих событий" не обходится без вашего участия. А это значит, что вы самые-самые. Самые активные, самые сильные. У миллионов пацанов, которые мечтают стать десантниками, вы являетесь образцом. В прошлом году призвались 60 человек, в этом году, только в весенний призыв, заявили о своём желании 38 человек".От мемориала десантники отправились на площадь Победы. Там по традиции вспоминают павших героев и самых первых десантников, воевавших ещё в Великую Отечественную. Для многих пример отцов и дедов стал ориентиром в жизни.Юрий Лябин, десантник: "Вспоминается дед. Я его застал ещё живым. Он у меня участник Великой Отечественной войны. Трудно сказать, что помогало в трудные минуты, но когда вспоминал деда, его награды. Другое отношение к службе было".К слову, себя "голубые береты" часто называют ещё и "войсками дяди Васи". В память о легендарном командующем Воздушно-десантными войсками - Василии Маргелове. Специально к празднику, на сайте Минобороны России опубликованы уникальные исторические документы о создании и становлении этого рода войск. Среди них редкие документы и фотографии, рассказывающие о подвигах десантников в годы Великой Отечественной войны. В том числе, боевая характеристика на Василия Маргелова. В ней отмечается его умение сплачивать коллектив и быстро ориентироваться в разных ситуациях. Отмечать День ВДВ продолжили в Загородном парке и на улицах города.